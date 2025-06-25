الامارات | تكريم الفائزين في دورة «مايديا لألعاب مدارس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج مجلس دبي الرياضي الفائزين في النسخة الخامسة من «دورة مايديا لألعاب مدارس دبي»، التي تُمثّل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية، ومشروع صناعة الأبطال الرياضيين، وأقيمت منافساتها بالتعاون مع شركة «إي أس إم» الشريك التشغيلي للدورة، تحت رعاية شركة مايديا.

وكرّم الفائزين نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان جمعة بلهول، بحضور وكيل وزارة الرياضة، غانم الهاجري، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس، ناصر أمان آل رحمة، وعدد من رؤساء وأمناء السر والمديرين التنفيذيين في الاتحادات والأندية الرياضية.

وأكد بلهول أن الدورة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أن تكون الرياضة المدرسية القاعدة الأساسية للهرم الرياضي الصحيح.

وقال: «إن الدورة تعد تأكيداً لأهمية ممارسة الرياضة بالنسبة للطلاب، باعتبارها عنصراً جوهرياً في بناء الشخصية السليمة، والصحة النفسية والجسدية، فضلاً عن دورها في اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية».

وأضاف: «يسعدنا اليوم أن نحتفل بنجاح تنظيم دورة ألعاب مدارس دبي التي تمثّل إحدى الركائز الأساسية في سياسة مجلس دبي الرياضي، لاكتشاف المواهب الرياضية، وتحقيق مستهدفات حكومة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لاستقطاب وتطوير المواهب في شتى المجالات، ومن بينها المجال الرياضي.

وأوضح بلهول أن «الدورة شهدت مشاركة واسعة تجاوزت 84 ألف طالب وطالبة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، يمثّلون 165 مدرسة حكومية وخاصة في دبي، تنافسوا في 22 رياضة على مدار تسعة أشهر، منذ أكتوبر 2024 حتى يونيو 2025».

وأشار إلى أن «وصول 9000 رياضي ورياضية إلى الأدوار النهائية في رياضات أولمبية وغير أولمبية، يُمثّل منصة حقيقية لدعم جهود اكتشاف وتطوير الموهوبين، ومنحهم الفرصة للتنافس في ما بينهم، وإبراز قدراتهم في بيئة تنافسية مثالية»، وقال بلهول: إن «هذا الإقبال الكبير على المشاركة في الدورة يُوفر للأندية الرياضية والمتخصصين فرصة ذهبية لاختيار الموهوبين، وضمهم إلى فرق الأندية وتأهيلهم للوصول إلى مستويات تنافسية رفيعة، بما يسهم في تعزيز قوة الفرق والمنتخبات الوطنية في مختلف الرياضات».

تكريم الأبطال

شهد الحفل تكريم أكثر من 300 طالب وطالبة من الرياضيين المتميزين، الذين أبدعوا في مختلف البطولات، بعد أشهر من المنافسات القوية التي أسفرت عن تتويج الفائزين في فئتَي المدارس الابتدائية والثانوية على النحو التالي:

فئة المدارس الابتدائية

المركز الأول: أكاديمية جيمس مودرن

المركز الثاني: مدرسة جميرا الابتدائية

المركز الثالث: مدرسة دبي الإنجليزية

فئة المدارس الثانوية

المركز الأول: أكاديمية جيمس مودرن

المركز الثاني: أكاديمية جيمس ولينغتون - الخيل

المركز الثالث: أكاديمية جيمس ولينغتون - واحة السيليكون