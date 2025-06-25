الامارات | فريق أبوظبي للزوارق السريعة يختتم معسكر إيطاليا اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم فريق أبوظبي للزوارق السريعة، اليوم، معسكره التدريبي في مدينة سان نازارو الإيطالية، في إطار التحضيرات المكثّفة لانطلاق منافسات بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2»، التي ستبدأ أولى جولاتها في مدينة برنديزي الإيطالية من 27 إلى 29 يونيو الجاري، ويشارك في المعسكر نجما الفريق، راشد القمزي ومنصور المنصوري، حيث يتضمن البرنامج التدريبي تمارين فنية وبدنية وعمليات تجريب ميدانية للزوارق، بهدف رفع جاهزية الفريق وتعزيز الانسجام الفني والبدني بين المتسابقين والزوارق، وضبط الإعدادات التقنية استعداداً لموسم تنافسي حافل.

ويحمل راشد القمزي لقب بطولة العالم لـ«الفورمولا 2»، خمس مرات، ويخوض السباق هذا الموسم بهدف الدفاع عن لقبه، واستمرار الهيمنة الإماراتية على منافسات البطولة، بينما يسعى زميله منصور المنصوري إلى تقديم أداء قوي، ومواصلة التطور الذي أظهره في المواسم السابقة، ويُعدّ هذا المعسكر محطة أساسية ضمن خطة فريق أبوظبي للظهور بصورة مشرفة، ورفع علم الإمارات عالياً في المحافل الدولية.