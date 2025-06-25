الامارات | مدرب الوداد يتعرّض لحادث سير قبل لقاء العين

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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الوداد يتعرّض لحادث سير قبل لقاء العين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرّض مدرب الوداد المغربي، محمد أمين بنهاشم، لحادث مروري، أول من أمس، في الولايات المتحدة، من دون أن يتعرّض لإصابة خطرة، بحسب ما أفاد ناديه المشارك في كأس العالم للأندية بكرة القدم، في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في البيان: «نوّد إبلاغ جماهيرنا والرأي العام أن حادثاً مرورياً وقّع (صباح الإثنين)، حيث كان المدرب أمين بنهاشم طرفاً فيه».
ويلعـــــب الوداد، الـــــذي ودّع المســـــابقــــــة، مـــــــع العــــين غـــــــــداً.
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