الامارات | «أبوظبي لرفع الأثقال» يُجدّد الثقة بالمدرب باندو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أبوظبي لرفع الأثقال تجديد الثقة بالمدير الفني للنادي، أفيناش باندو، من موريشيوس، وأثنى رئيس مجلس إدارة النادي، المهندس عيسى عمير المنصوري، على الجهود الكبيرة التي قام بها المدرب، مؤكداً أن تجديد الثقة به واستمراره على رأس الجهاز الفني يُعدّ من متطلبات المرحلة المقبلة التي يسعى خلالها مجلس الإدارة إلى نشر اللعبة داخلياً، ومواصلة تحقيق الإنجازات على صعيد البطولات الخارجية.

كما شكر المنصوري باندو وطاقمه الفني، وطالب الجهاز الفني والرباعين والرباعات بمزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، التي تنتظر النادي فيها تحديات كبيرة تحت راية المنتخبات الوطنية للعبة.