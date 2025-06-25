شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفى: زيزو وبن رمضان نجوم الأهلي فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في منافسات بطولة كأس العالم للأندية وخروجه من دور المجموعات.

وقال هشام حنفي، في تصريحات تليفزيونية: "بالتأكيد حزين من خروج النادي الأهلي من الدور الأول بكأس العالم للأندية، والفريق كان قادرًا على الوصول لأكثر من ذلك بالمونديال".

وأضاف حنفي: "مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية كانت قوية، وإنتر ميامي أظهر شخصيته ونجح في التأهل لدور الستة عشر بالمونديال، رغم أفضلية الأحمر أمامه في مباراة الجولة الأولى وكان قادرًا على الفوز". وتابع: "الأهلي كان قادرًا على التأهل إلى دور الستة عشر لأنه يمتلك إسكواد قوي جدًا".

وواصل: "محمد علي بن رمضان لاعب سوبر وسيرهق كل لاعبي الدوري المصري في الموسم المقبل، وسيكون إضافة قوية للنادي الأهلي".

وشدد: "زيزو إضافة كبيرة أيضًا للنادي الأهلي، ونجح في صنع الفارق مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية". وأكد: "لا توجد فوارق فنية كبيرة بين النادي الأهلي والأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والأحمر شرف الكرة المصرية في المونديال".