شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 24 - 6 - 2025 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها، الأهلى يودّع كأس العالم للأندية بعد تعادل مثير 4-4 أمام بورتو، بيراميدز: لا تفاوض مع مصطفى محمد.. لا نستطيع تحمل راتبه.

الأهلى يودّع كأس العالم للأندية بعد تعادل مثير 4-4 أمام بورتو.. صور

دفع الأهلي فاتورة الأخطاء الدفاعية و"آفة" الفرص الضائعة وتعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي في مباراة مُثيرة جمعتهما فجر اليوم، الثلاثاء، على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي، في ختام دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بأمريكا.

بعثة الأهلي تصل مطار JFK بأمريكا استعدادًا للعودة للقاهرة

وصلت بعثة فريق الكرة بـ النادي الأهلي إلى مطار JFK بمدينة نيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لرحلة العودة إلى القاهرة، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، على أن تصل البعثة القاهرة فى الرابعة عصر غد الأربعاء بعد رحلة طيران تستغرق 22 ساعة . بيراميدز: لا تفاوض مع مصطفى محمد.. لا نستطيع تحمل راتبه كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز حقيقة الدخول فى مفاوضات مع مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسى للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعم هجوم الفريق السماوى. بيراميدز: فيستون ماييلى لم يتلق أى عروض رسمية للرحيل عن بيراميدز أكد مصدر مسئول بنادى بيراميدز، أن الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم الفريق، لم يتلق أى عروض رسمية من أندية خارجية للرحيل عن الفريق السماوى فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حسام حسن يحدد متطلبات المنتخب استعدادًا لأمم أفريقيا 2025

يعمل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على وضع اللمسات الأولى لخطة الإعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والمقررة في المغرب خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث بدأ التفكير جديًا في إقامة معسكر خارجي ضمن برنامج الإعداد الفني والبدني للبطولة.

الجونة: لم نتلق عروضا رسمية لضم محمد علاء ولن نمانع رحيله

كشف مصدر في نادي الجونة أن محمد علاء حارس مرمى الفريق لم يتلقى عروضا رسمية من أندية الدوري المصري بعد تردد أنباء عن اهتمام الزمالك بالحارس.

مدرب سموحة يطلب مهاجم وجناحين في الانتقالات الصيفية

قدم أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة، تقريرا فنيا لمجلس إدارة النادي باحتياجات الفريق في الانتقالات الصيفية، وعلى رأسها مهاجم صريح وجناحين، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

الزمالك يتمسك بتدعيم الجناح الأيسر بلاعب أجنبى رغم الإبقاء على شلبى

يتمسك مسئولو نادى الزمالك بتدعيم الجبهة اليسرى بلاعب أجنبى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل إبداء لجنة التخطيط رآيها بضرورة تدعيم مركزى الجناحيين والمهاجم بلاعبين أجانب.

شيكابالا في قائمة الزمالك الأولى للموسم الجديد