شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر شباب اليد أمام ألمانيا 13-9 بالشوط الأول فى بطولة العالم ببولندا والان مع تفاصيل الخبر

تأخرمنتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد، أمام نظيره الألماني بنتيجة 13-9 بالشوط الأول في ثانى مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجاري فى بولندا.

واستطاع منتخب شباب كرة اليد حسم التأهل إلى دور الثمانية في ظل الفوز على سويسرا أمس، وتعادل إسبانيا مع ألمانيا.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبد الغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبد الغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبد الرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.