شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائى إنبى أوفا ودويدار والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسئولو البنك الأهلى في إبرام التعاقد مع أحمد أمين أوفا ومصطفى دويدار ثنائى إنبى لتدعيم صفوف الفريق في الخط الدفاعى والهجومي.

جاء ذلك بناء على رؤية من طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلى الذى يسعى لاستكمال مسيرته الناجحة مع الفريق وتحقيق بطولة في الموسم المقبل، خاصة أنه كان قريبا من تحقيق كأس رابطة مصر بعد الوصول للمباراة النهائية والخسارة أمام سيراميكا بهدفين مقابل لا شىء.

ولفت البنك الأهلى الأنظار إليه خلال الموسم الماضي بسبب العروض القوية التي قدمها أمام أندية القمة وتحقيقه الفوز على بيراميدز والتعادل أمام الزمالك والخسارة في اللحظات الأخيرة أمام الأهلي، بالإضافة لتحقيقه الفوز في العديد من المباريات الصعبة.