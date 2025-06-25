- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة علاء: حسيت مع جمهور الأهلي إنى أحسن حارس فى العالم وهفضل مشجع للكيان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ لبنى عبد اللهالثلاثاء، 24 يونيو 2025 10:37 م
وتابع: "قرار الرحيل كان صعبا، لكن كان لازم أن أفكر في مستقبلي.. يمكن الفرصة مجتش زي ما كنت أتمنى بس كل حاجة بتحصل بيبقى ربنا كاتبها ورب الخير لا يأتي إلا بالخير، لجمهور النادي الأهلي العظيم محبتكم وشكركم عمرهم ما كانوا مرتبطين بعدد الدقايق اللي لعبتها دايما كنتوا سند في كل لحظة، في كل بطولة.. حسيت معاكم إني أحسن حارس في العالم وأنا بلعب في بطوله أفريقيا والأولمبياد، كل اللي طلبته إنكم تفضلوا فاكرين إني كنت واحد منكم وابن من أبناء النادي الأهلي".
وتابع: "لكل مدرب اتمرنت معاه داخل النادي، شكراً من كل قلبي على كل لحظة دعمتوني فيها أو علمتوني فيها حاجة، ولكل عامل تشرفت بالشغل معاه انتم عارفين معزتكم عندي".
واختتم رسالته قائلاً: "لشعب الأهلي هفضل دائمًا مشجع للكيان من قلب التالتة شمال ويا رب أرفع راسكم وأكون عند حسن ظنكم في خطوتي الجاية، وتكونوا دائمًا في ضهري وسند ليا زي ما طول عمركم عودتوني.. أشوف وشكم على خير.. ابنكم حمزة علاء".
حمزة علاء
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز