شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة علاء: حسيت مع جمهور الأهلي إنى أحسن حارس فى العالم وهفضل مشجع للكيان والان مع تفاصيل الخبر

نشر حمزة علاء، حارس الأهلي السابق، رسالة شكر للنادي الأهلي وتوضيح بشأن مستقبله الكروي بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الماضي، وقال في رسالة عبر حسابه على إنستجرام: "أكيد الكلام جاي متأخر وعشان كده حابب أعتذر، من حوالي شهر أخدت أصعب قرار في حياتي، وهو إني أسيب بيتي بعد 16 سنة من عمري قضيتهم في النادي الأهلي".

وتابع: "قرار الرحيل كان صعبا، لكن كان لازم أن أفكر في مستقبلي.. يمكن الفرصة مجتش زي ما كنت أتمنى بس كل حاجة بتحصل بيبقى ربنا كاتبها ورب الخير لا يأتي إلا بالخير، لجمهور النادي الأهلي العظيم محبتكم وشكركم عمرهم ما كانوا مرتبطين بعدد الدقايق اللي لعبتها دايما كنتوا سند في كل لحظة، في كل بطولة.. حسيت معاكم إني أحسن حارس في العالم وأنا بلعب في بطوله أفريقيا والأولمبياد، كل اللي طلبته إنكم تفضلوا فاكرين إني كنت واحد منكم وابن من أبناء النادي الأهلي".

وواصل حمزة علاء: "لإدارة النادي الأهلي شكرًا على كل لحظة حسيت فيها إني جزء من الكيان.. وأقول لزمايلي إنتوا إخواتي وعيلتي اللي عمري ما هنسي أيامها وبتمني ليكم كل التوفيق والنجاح".

وتابع: "لكل مدرب اتمرنت معاه داخل النادي، شكراً من كل قلبي على كل لحظة دعمتوني فيها أو علمتوني فيها حاجة، ولكل عامل تشرفت بالشغل معاه انتم عارفين معزتكم عندي".

واختتم رسالته قائلاً: "لشعب الأهلي هفضل دائمًا مشجع للكيان من قلب التالتة شمال ويا رب أرفع راسكم وأكون عند حسن ظنكم في خطوتي الجاية، وتكونوا دائمًا في ضهري وسند ليا زي ما طول عمركم عودتوني.. أشوف وشكم على خير.. ابنكم حمزة علاء".