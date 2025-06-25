شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يترقب مصير حسام أشرف مع الزمالك لتدعيم صفوفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب نادي سموحة السكندري عن كثب موقف اللاعب حسام أشرف مع ناديه الزمالك، وذلك في إطار سعيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي اهتمام سموحة باللاعب بعد الأنباء التي تشير إلى موافقة الزمالك المبدئية على رحيل حسام أشرف، شريطة وصول عرض رسمي يليق بقيمة اللاعب والنادي.

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، اجتماعاً مهماً عصر غداً الأربعاء في مقر النادي، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، وسيشهد الاجتماع مناقشة ملفات الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين، بجانب ملف الألعاب الجماعية في الزمالك، وبعض الأمور الإدارية المختلفة.

وتؤكد إدارة الزمالك على سياستها الواضحة بعدم التفريط في أي من لاعبيها بالمجان، حيث تسعى لتحقيق أقصى استفادة مادية من أي صفقة رحيل. وتلتزم الإدارة بالحصول على مقابل مادي مناسب نظير الاستغناء عن خدمات أي لاعب، وهو ما ينطبق تمامًا على حالة حسام أشرف.

ويأتي هذا الموقف من الزمالك في إطار خطة النادي لتقوية صفوفه مع الحفاظ على التوازن المالي، مما يجعل مهمة سموحة في التعاقد مع حسام أشرف مرهونة بتقديم عرض مادي يتناسب مع تطلعات القلعة البيضاء.