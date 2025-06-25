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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 24 - 6 - 2025 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها، الأهلى يودّع كأس العالم للأندية بعد تعادل مثير 4-4 أمام بورتو، بيراميدز: لا تفاوض مع مصطفى محمد.. لا نستطيع تحمل راتبه.

الأهلى يودّع كأس العالم للأندية بعد تعادل مثير 4-4 أمام بورتو.. صور

الأهلى يودّع كأس العالم للأندية بعد تعادل مثير 4-4 أمام بورتو.. صور

 

بعثة الأهلي تصل مطار JFK بأمريكا استعدادًا للعودة للقاهرة

بعثة الأهلي تصل مطار JFK بأمريكا استعدادًا للعودة للقاهرة

 

 

بيراميدز: لا تفاوض مع مصطفى محمد.. لا نستطيع تحمل راتبه

بيراميدز: لا تفاوض مع مصطفى محمد.. لا نستطيع تحمل راتبه

 

 

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بيراميدز: فيستون ماييلى لم يتلق أى عروض رسمية للرحيل عن بيراميدز

 

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الجونة: لم نتلق عروضا رسمية لضم محمد علاء ولن نمانع رحيله

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شيكابالا في قائمة الزمالك الأولى للموسم الجديد

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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