شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم، الثلاثاء، الموافق 24 - 6 - 2025 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها، الأهلى يودّع كأس العالم للأندية بعد تعادل مثير 4-4 أمام بورتو، بيراميدز: لا تفاوض مع مصطفى محمد.. لا نستطيع تحمل راتبه.

الأهلى يودّع كأس العالم للأندية بعد تعادل مثير 4-4 أمام بورتو.. صور

بعثة الأهلي تصل مطار JFK بأمريكا استعدادًا للعودة للقاهرة

بيراميدز: فيستون ماييلى لم يتلق أى عروض رسمية للرحيل عن بيراميدز بيراميدز: لا تفاوض مع مصطفى محمد.. لا نستطيع تحمل راتبه

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