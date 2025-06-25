شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام زيزو في مونديال الأندية.. أداء مؤثر وركلتا جزاء في أول 3 مباريات مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم أحمد سيد زيزو لاعب فريق الأهلي مستوى مميز في مبارياته الثلاثة الأولى بمونديال الأندية الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، وانتهى فيه مشوار المارد الأحمر أمس أمام بورتو البرتغالي في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

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وترك النجم أحمد سيد "زيزو" بصمة واضحة في أول ثلاث مباريات له مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، مقدمًا أداءً مؤثرًا ومتميزًا على أرض الملعب.

وعكست أرقامه خلال هذه المباريات فعاليته في صناعة اللعب، دقة تمريراته، وقدرته على استخلاص الكرات، فضلاً عن مساهماته الهجومية الحاسمة.

خلال 245 دقيقة لعبها في المباريات الثلاث، لمس زيزو الكرة 136 مرة، ما يدل على مشاركته الفعالة في بناء الهجمات، حيث أظهر اللاعب دقة تمرير عالية، حيث بلغت نسبة تمريراته الناجحة 89.6% من إجمالي 79 تمريرة، كما برزت قدرته على المراوغة، بنجاحه في 4 من 7 محاولات.

على الصعيد الهجومي، حصل زيزو على فرصتين محققتين للتسجيل، كما تحصل على ركلتي جزاء حاسمتين، مما يؤكد خطورته داخل منطقة الجزاء وقدرته على افتكاك الأخطاء.

وفيما يخص الالتحامات، فاز زيزو في 12 من 20 التحام أرضي، مما يعكس قوته البدنية في استعادة الكرة. كما سدد زيزو 3 تسديدات على المرمى، منها تسديدتان داخل المرى مباشرة.