شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس الزمالك يكشف خطة چون إدوارد.. ويعد الجماهير بمفاجآت قريبة والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك تفاصيل خطة عمل المدير الرياضي الجديد، چون إدوارد، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات كبيرة على مستوى قطاع كرة القدم بالنادي، إلى جانب العمل على توفير موارد مالية جديدة.

وأكد عضو المجلس – الذي رفض الكشف عن اسمه التزاماً بقرارات الإدارة – أن المهام الأساسية للمدير الرياضي لا تقتصر على التعاقد مع مدرب أجنبي أو دعم الفريق بصفقات محلية وأجنبية، بل تشمل وضع نظام طويل الأمد لتطوير كرة القدم في النادي وضمان استدامة التمويل لهذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن چون إدوارد بدأ تحركاته بالفعل لتأمين موارد مالية ضخمة، وسيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل دعم جديد لخزينة الكرة، وهو ما سيمهد الطريق أمام الإعلان عن الجهاز الفني المنتظر والصفقات المرتقبة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن العمل يسير في سرية تامة، وأن كل ما يُثار في وسائل الإعلام حول أسماء المدربين واللاعبين لا أساس له من الصحة، مشدداً على أن الإعلان الرسمي عن الصفقات والمدير الفني سيكون حصريًا عبر القنوات الرسمية للنادي من خلال چون إدوارد وفريق عمله.