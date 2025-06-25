شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر أمريكا فى طريقه للقاهرة بعد المشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة الأهلي منذ قليل مطار JFK بالولايات المتحدة الأمريكية، في طريقها للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، ويبحث النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة العروض المُقترحة أمامه لإقامة معسكر خارجي استعداداً للموسم الجديد، وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة قادماً من أمريكا مساء اليوم، الأربعاء، بعد انتهاء مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو لاعبي الفريق راحة لمدة 18 يوماً عقب وداع كأس العالم للأندية، ويمتلك الأهلي عدة عروض لإقامة المعسكر الخارجي أبرزها في إسبانيا والنمسا وتركيا ودول أخرى.

وودع الأهلى كأس العالم للأندية بعدما حصد نقطتين فى البطولة من تعادل أمام إنتر ميامى وبورتو وخسارة من بالميراس البرازيلى، وودع معه بورتو فيما تأهل بالميراس وإنتر ميامى عن هذه المجموعة لدور الـ16.

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