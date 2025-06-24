شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة يطلب مهاجم وجناحين في الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة، تقريرا فنيا لمجلس إدارة النادي باحتياجات الفريق في الانتقالات الصيفية، وعلى رأسها مهاجم صريح وجناحين، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

وعلم الخليج 365 أن أحمد عبد العزيز المدير الفني للفريق السكندري، يحظى بدعم وثقة لا محدودة من مجلس إدارة النادي، لتقديم المستويات المطلوبة، وعودة سموحة للمنافسة في المركز المتقدمة في الموسم المقبل.

وتضمن التقرير، الذي يأتي ضمن الخطوات الإدارية والفنية المعتادة قبل بدء فترة الإعداد، تحديد احتياجات الفريق من اللاعبين في مختلف المراكز لسد الثغرات وتعزيز القائمة، كما شمل التقرير تحديد قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بناءً على رؤية الجهاز الفني للموسم القادم.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهاز الفني ومجلس الإدارة لضمان بناء فريق متكامل وقادر على المنافسة بقوة في الموسم المقبل، وذلك قبل بدء فترة الإعداد الرسمية للفريق المقرر لها الجمعة المقبل. ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الإدارة في مناقشة التقرير لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص تدعيمات الفريق واللاعبين الراحلين في الفترة القادمة.

واعتمد مجلس إدارة نادي سموحة التشكيل الرسمي للجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد.

ويقود الجهاز الفني لسموحة أحمد عبد العزيز مديرًا فنيًا، ويعاونه في مهمته أحمد حسام كمدرب عام، وينضم إليهما حسين عامر مدربًا، ومحمد فتحي مدربًا لحراس المرمى. كما تم تعيين الدكتور عبد الحليم كامل مخططًا للأحمال لضمان جاهزية اللاعبين بدنيًا.

على الصعيد الإداري، سيتولى عادل محجوب منصب المدير الإداري، بينما يشغل هشام شيبة منصب مدير شؤون اللاعبين.

أما الجهاز الطبي، فسيرأسه الدكتور رمضان أحمد، ويعاونه الدكتور مفيد خليل كأخصائي علاج طبيعي، كما يضم الجهاز ثلاث مدلكين هم: عبد الرحمن بدر، سعيد حمدين، وأحمد رياض.