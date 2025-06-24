شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع الرتوش الأخيرة فى صفقة أحمد شريف مهاجم فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب نادى الزمالك من حسم صفقة ضم أحمد شريف من نادى فاركو، لتدعيم الهجوم فى الميركاتو الصيفي الحالى، بعدما نال اللاعب إعجاب أعضاء لجنة التخطيط وأبدوا ترحيبهم بالتعاقد مع اللاعب.

ويقوم جون إدوارد المدير الرياضى لنادى الزمالك، بالعمل على انهاء صفقة ضم أحمد شريف بالإضافة إلى عمرو ناصر من صفوف فاركو لتدعيم الفارس الأبيض.

ويضع الزمالك الرتوش الأخيرة فى صفقة أحمد شريف بعد التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة، لاسيما وأن الزمالك يعمل ايضًا على تدعيم مركز الهجوم بلاعب أجنبى سوبر.

كما اقترب مسئولو نادى الزمالك من الإعلان عن المدير الفنى الجديد للفريق الذى سيتولى المهمة خلفا لأيمن الرمادى، الذى توج مع الفريق ببطولة كأس مصر.

ويضع الزمالك الرتوش النهائية على الاتفاق مع المدرب الجديد المقرر أن يكون برتغالى الجنسية، تمهيدا لإعلان التعاقد معه بصورة رسمية، على أن يتم ذلك خلال الأسبوع الجارى، وقبل فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

وفرض الزمالك السرية على ملف المدير الفني الجديد، والذى يتولى مسئوليته الثنائى جون إدوارد المدير الرياضى للفريق، وحسين لبيب رئيس النادى فقط، وتم إبعاد كافة أعضاء مجلس إدارة النادى، عن هذا الملف، لفرض مزيد من السرية على هوية المدرب القادم.

ووصل الزمالك إلى اتفاق مع مدرب برتغالى سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع الجارى، بعد أن تم الاتفاق على كل التفاصيل ويتبقى الرتوش النهائية للإعلان عن المدرب الجديد.