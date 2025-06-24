شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل مطار JFK بأمريكا استعدادًا للعودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة فريق الكرة بـ النادي الأهلي إلى مطار JFK بمدينة نيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لرحلة العودة إلى القاهرة، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، على أن تصل البعثة القاهرة فى الرابعة عصر غد الأربعاء بعد رحلة طيران تستغرق 22 ساعة .

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة الأسباني خوسيه ريبيرو لاعبي الفريق راحة لمدة 18 يوماً عقب وداع كأس العالم للأندية ، ويمتلك الأهلي عدة عروض لإقامة المعسكر الخارجي أبرزها في أسبانيا والنمسا وتركيا ودول أخرى.

ويبحث الأهلي خلال الفترة المقبلة العروض المُقترحة أمامة لإقامة معسكر خارجي استعداداً للموسم الجديد ، وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة قادماً من أمريكا مساء غداً ، الأربعاء، بعد إنتهاء مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية .

وودع الأهلى كأس العالم للأندية بعدما حصد نقطتين فى البطولة من تعادل أمام إنتر ميامى وبورتو وخسارة من بالميراس البرازيلى، وودع معه بورتو فيما تأهل بالميراس وإنتر ميامى عن هذه المجموعة لدور الـ16.

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