شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحدد متطلبات المنتخب استعدادًا لأمم أفريقيا 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، على وضع اللمسات الأولى لخطة الإعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والمقررة في المغرب خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث بدأ التفكير جديًا في إقامة معسكر خارجي ضمن برنامج الإعداد الفني والبدني للبطولة.

ويهدف حسام حسن من هذه الخطوة إلى توفير أفضل بيئة ممكنة لتجهيز اللاعبين، على أن يشهد المعسكر خوض مباراة ودية دولية خارجية في نهايته، لرفع درجة الانسجام وتحقيق أكبر استفادة فنية قبل خوض البطولة القارية.

وتسير التحضيرات بالتوازي مع نتائج قرعة البطولة، التي وضعت منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات جنوب إفريقيا، أنجولا، وزيمبابوي، وهي مجموعة تبدو متوازنة على الورق، لكنها تتطلب استعدادًا جادًا لتحقيق طموحات الجماهير المصرية.

ومن المقرر أن يكشف اتحاد الكرة خلال الأسابيع المقبلة عن تفاصيل المعسكر والمباراة الودية، بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني لاختيار التوقيت والمكان المناسبين بما يخدم خطة الإعداد ويضمن جاهزية الفراعنة بأفضل صورة قبل انطلاق المنافسات.