شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: لا تفاوض مع مصطفى محمد.. لا نستطيع تحمل راتبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز حقيقة الدخول فى مفاوضات مع مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسى للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعم هجوم الفريق السماوى.

وأكد المصدر فى تصريحاته لليوم السابع، أن بيراميدز لم يدخل فى أى مفاوضات مع مصطفى محمد لضمه فى الميركاتو الصيفي، لافتًا إلى أن راتب اللاعب ضخم جدًا ولا يتحمله بيراميدز.

ويقترب مصطفى محمد من مغادرة نادي نانت الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى النادي عرضًا رسميًا بقيمة 7 ملايين يورو من نادي إسطنبول باشاك شهير التركي، وفقًا لما كشفه موقع "Transferfeed".

ويمتد عقد مصطفى محمد، البالغ من العمر 27 عامًا، مع نانت حتى يونيو 2027، لكن النادي الفرنسي يبدو منفتحًا على فكرة بيعه في حال الوصول إلى اتفاق مالي مُرضٍ.

وشارك مصطفى محمد في 32 مباراة مع نانت في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة. ورغم تراجع أرقامه مقارنة بالموسم السابق، لا يزال الدولي المصري – الذي يمتلك في رصيده 13 هدفًا في 47 مباراة دولية مع منتخب مصر – يحظى باهتمام عدة أندية في تركيا.

ويُعد باشاك شهير من أبرز المهتمين، وسط تقارير تشير إلى رغبة النادي التركي في ضم اللاعب لدعم خط الهجوم، خاصة مع اقتراب رحيل بعض عناصره الأساسية.

من جانبه، لم يصدر أي تعليق رسمي من نادي نانت حتى الآن، بينما تُشير التقديرات إلى أن المبلغ المعروض قد يكون كافيًا لدفع "الكناري" نحو الموافقة.