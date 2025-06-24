شكرا لقرائتكم خبر عن أين يخوض الأهلي معسكر الإعداد للموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبحث النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة العروض المُقترحة أمامة لإقامة معسكر خارجي استعداداً للموسم الجديد ، وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة قادماً من أمريكا مساء غداً ، الأربعاء، بعد إنتهاء مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية .

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة الأسباني خوسيه ريبيرو لاعبي الفريق راحة لمدة 18 يوماً عقب وداع كأس العالم للأندية ، ويمتلك الأهلي عدة عروض لإقامة المعسكر الخارجي أبرزها في أسبانيا والنمسا وتركيا ودول أوربية أخرى.

وودع الأهلى كأس العالم للأندية بعدما حصد نقطتين فى البطولة من تعادل أمام إنتر ميامى وبورتو وخسارة من بالميراس البرازيلى، وودع معه بورتو فيما تأهل بالميراس وإنتر ميامى عن هذه المجموعة لدور الـ16.

لمزيد من أخبار كأس العالم للأندية اضغط هنا..