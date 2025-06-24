شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يشاركون فى بطولة العالم للشباب لكرة اليد للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد، لخوض ثانى مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجاري فى بولندا، أمام ألمانيا، اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة مساء .

وتشهد هذه البطولة ظهور 3 لاعبين للمرة الثانية مع أحفاد الفراعنة في بطولة العالم للشباب ، و هو يوسف ناجي و يوسف وليد و ياسين سالم و حققوا المركز العاشر في نسخة 2023 بألمانيا و اليونان .

واستطاع منتخب شباب كرة اليد حسم التأهل إلي دور الثمانية في ظل الفوز علي سويسرا أمس و تعادل إسبانيا مع المانيا .

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.