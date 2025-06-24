شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمسك بتدعيم الجناح الأيسر بلاعب أجنبى رغم الإبقاء على شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك مسئولو نادى الزمالك بتدعيم الجبهة اليسرى بلاعب أجنبى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل إبداء لجنة التخطيط رآيها بضرورة تدعيم مركزى الجناحيين والمهاجم بلاعبين أجانب.

ويعمل الزمالك فى الوقت الحالى على حسم صفقة الجناح الأيسر لتدعيمه بالشكل المطلوب، رغم الاستقرار على الإبقاء على مصطفى شلبي وعدم رحليه فى الميركاتو الصيفي الحالى، إلا فى حالة تلقيه عرضًا مناسبًا.

وتتجه أنظار الزمالك للاعبين الأفارقة لتدعيم صفوفه، خاصة وأن لاعبين شمال أفريقيا يغالون فى طلباتهم المادية مما جعل الفارس الأبيض يوجه اهتماماته للأفارقة.

كما يسعى المدير الرياضى لنادى الزمالك، لتدعيم مركز رقم 6 فى صفوف الفريق، بلاعب أجنبى تحت السن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تشاور المدير الرياضى مع أعضاء لجنة التخطيط.

ويعمل فريق عمل جون إدوارد المدير الرياضى، على البحث عن لاعب أجنبى تحت السن، يجيد اللعب فى مركز الوسط المدافع لتدعيم الفريق بعناصر تصبح مستقبل الفريق فى المرحلة المقبلة.

وخصص مسئولو نادى الزمالك ميزانية لفريق الكرة الأول بالنادى، لتصبح تلك الميزانية مخصصة لدعم الفريق بداية من المدير الفني الأجنبي، وحتى الصفقات التي سيتم إبرامها لتدعيم الصفوف قبل انطلاق الموسم الجديد.

واتفقت لجنة التخطيط بنادى الزمالك مع مجلس الإدارة على تخصيص ميزانية خاصة لصفقات فريق الكرة فى الموسم الجديد، وعدم استقطاع منها أى أموال للألعاب الأخرى أو المشاكل المختلفة التى تعانى منها القلعة البيضاء حالياً، وهو الأمر الذى تم التصديق عليه بالإجماع.