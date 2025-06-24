شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يشارك بالبطولة الأفريقية بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

تستعد منتخبات الكاراتيه للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية والتي تقام بنيجيريا في الفترة من 22 إلى 28 يوليو القادم .

ويشارك الكاراتيه في البطولة بمنتخبات كل من الناشئين والشباب وكذلك منتخب الكبار.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للمنتخب قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في منافسات البطولة، خلال الساعات المقبلة، على أن يتحدد باقى أفراد البعثة من رئيس بعثة وجهاز فنى وإدارى وطبى.

وتقام على هامش البطولة الأفريقية ، الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى والتى ينافس فيها سيد نصر نائب رئيس الاتحاد المصرى ، على منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقى، كما أنه من المقرر أن يشارك محمد الدهراوى رئيس الاتحاد فى اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى أيضا.

كان منتخب الكاراتيه حقق إنجازا تاريخياً جديدا بفوز الثلاثى الذهبى "عبد الله ممدوح، يوسف عماد، وطه طارق" بجائزة الجراند وينر Grand Winner " من الاتحاد الدولى للعبة ببطولة الدوري العالمي التي أقيمت بالمغرب.