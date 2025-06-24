الامارات | 8 أرقام تاريخية للأهلي المصري رغم الوداع المبكر لمونديال الأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطم الأهلي المصري 8 ارقام قياسية بتاريخ مشاركاته في بطولات «كأس العالم للأندية»، رغم وداعه فجر اليوم الثلاثاء، النسخة 2025 المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، بالتعادل الإيجابي أمام بورتو البرتغالي بنتيجة (4-4) لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، في دوري مجموعات البطولة المقامة حتى 14 يوليو المقبل.

وجاءت أولى الأرقام القياسية، بتسجيل الفلسطيني وسام أبوعلي، أول هاتريك (3 أهداف) في تاريخ مشاركات الأهلي بالمونديال، بعدما نجح أبوعلي في أحراز ثلاثة من أصل الأهداف الأربعة التي خرج بها الأهلي متعادلاً أمام بورتو البرتغالي.

ولم يكتف وسام أبو علي، بإنجاز الـ «هاتريك» الأول للأهلي، فحسب، بل بصم على الإنجاز الثاني للفريق الأحمر، بعد أن سطر اسمه بحروف من ذهب، بأن يصبح ثاني لاعب فقط يسجل ثلاث أهداف في شباك فريق أوروبي في بطولة رسمية تحت مظلة «فيفا»، بعد الأسطورة البرازيلية بيله الذي أحرز ثلاثية ضد بنفيكا في «كأس الإنتركونتيننتال» عام 1962.

وأهدت ثلاثية وسام أبوعلي، لأن يصبح أول لاعب يمثل نادٍ إفريقي يحرز الـ «هارتيك» في شباك فريق أوروبي بتاريخ بطولات «كأس العالم للأندية».

كما مثلت مباراة بورتو، الرقم القياسي الرابع الذي حطمه الأهلي على صعيد مشاركاته في المونديال، بتسجيل العدد الأكبر من الأهداف في مباراة واحدة، بواقع 8 أهدف، إذ كان العدد الأكبر السابق (6 أهداف)، وتحقق في فوز الأهلي بالميدالية البرونزية في نسخة 2023 بانتصاره على وأوراوا ريد دياموند الياباني بنتيجة (4-2)، وسبقت بفوز الأهلي أيضاً على مونتينري المكسيكي بنتيجة (5-1) في نسخة 2022.

وأهدى الرقمين القياسيين الخامس والسادس للأهلي، القارة الأفريقية إنجازاً غير مسبوق في تاريخ «مونديال الأندية»، بأن يصبح أول نادٍ في القارة السمراء ينجح في اقتناص نقطة من مواجهة فريق أوروبي، وأول نادٍ إفريقي يتقدم على خصم أوروبي في الشوط الأول ضمن البطولة ذاتها.

وواصل نجم الأهلي حسين الشحات، تحطيمه على الصعيد الشخصي، الأرقام القياسية التاريخية لـ «مونديال الأندية»، إذ مثلت مباراته أمام بورتو«الظهور الـ 18 في مباريات البطولة، منذ ظهوره الأول عام 2018 مع فريق العين الإماراتي، واتبعها بالتواجد مع الأهلي في نسخ 2020-2021-2022-2023، وصولاً للنسخة الحالية.

واختتم الأهلي ارقامه الشخصية التاريخية في»مونديال الأندية"، بحصوله على المكسب المالي الأضخم البالغ 11.5 مليون دولار، رغم وداعه المبكر من دوري المجموعات، مع العلم أن الأهلي خلال مشواره الطويل منذ ظهوره الأول في نسخة 2005، سبق له أن حقق الميدالية البرونزية في أربع مناسبات كان أخرها في 2023.