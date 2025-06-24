الفرنسية بواسون تودع من الدور التمهيدي لتصفيات بطولة ويمبلدون

الرياص - اسماء السيد - Roehampton (المملكة المتحدة) : خرجت الفرنسية لويس بواسون التي فجرت مفاجأة بوصولها إلى نصف نهائي رولان غاروس، من الدور التمهيدي الأول في التصفيات المؤهلة لبطولة ويمبلدون في كرة المضرب، الثلاثاء أمام لاعبة مصنفة في المركز 197 عالميا.

وودعت المصنفة أولى في فرنسا و65 عالميا بعد نحو ساعتين من مباراتها الأولى على أرض عشبية، أمام الكندية كارسون برانستين 6 2، 6 7 (1 7) و6 4.

على ملاعب روهامبتون حيث تقام التصفيات، بدت بواسون (22 عاما) غير مرتاحة في اللعب على أرض عشبية تختلف تماما عن التراب في رولان غاروس الباريسية.

ورغم مشوارها الرائع في ثانية البطولات الأربع الكبرى، لم تنل بواسون بطاقة دعوة من منظمي ويمبلدون الإنكليزية.