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شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر ومصطفى عسل في الصدارة.. ترتيب مجموعات بطولة عظماء الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالثلاثاء، 24 يونيو 2025 05:45 م
أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية، والتى تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتى تقام فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 23 إلى 27 يونيو الجارى.
وفازت نوران جوهر على الأمريكية أماندا صبحى بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 10-11, 11-6.
فيما خسر كريم عبد الجواد أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 3-11, 11-6, 11-6.
وكان مصطفى عسل فاز على الإنجليزي مروان الشوربجي، فيما خسر يوسف سليمان أمام الويلزي جويل ميكين، وخسرت فيروز أبو الخير أمام اليابانية ساتومي واتنبي.
وجاء ترتيب المجموعات كالتالي:
مجموعتي الرجال
مجموعتي السيدات
وشهدت البطولة انسحاب 3 لاعبين من مصر، بعد اعتزال طارق مؤمن، وإصابة كل من، نور الشربيني وأمينة عرفي، وجاء ترتيب مجموعات البطولة بعد التعديل الأخير كالتالي:
مجموعتي الرجال:
ـ المجموعة A: مصطفى عسل ـ الويلزي جويل ميكين ـ الإنجليزي مروان الشوربجي ـ يوسف سليمان.
ـ المجموعة B: كريم عبد الجواد ـ الإنجليزي محمد الشوربجي ـ النيوزيلندي بول كول ـ البيروفي دييجو إلياس.
مجموعتي السيدات:
ـ المجموعة A: نوران جوهر ـ البلجيكية تيني جليس ـ الأمريكية أماندا صبحي ـ الإنجليزية جورجينا كيندي.
ـ المجموعة B: فيروز أبو الخير ـ الأمريكية أوليفيا ويفر ـ اليابانية ساتومي واتنبي ـ الماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام.
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