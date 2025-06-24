شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر ومصطفى عسل في الصدارة.. ترتيب مجموعات بطولة عظماء الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة العظماء الثمانية، والتى تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتى تقام فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 23 إلى 27 يونيو الجارى.

وفازت نوران جوهر على الأمريكية أماندا صبحى بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 10-11, 11-6.

فيما خسر كريم عبد الجواد أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 3-11, 11-6, 11-6.

وكان مصطفى عسل فاز على الإنجليزي مروان الشوربجي، فيما خسر يوسف سليمان أمام الويلزي جويل ميكين، وخسرت فيروز أبو الخير أمام اليابانية ساتومي واتنبي.

وجاء ترتيب المجموعات كالتالي:



مجموعتي الرجال



مجموعتي السيدات

وشهدت البطولة انسحاب 3 لاعبين من مصر، بعد اعتزال طارق مؤمن، وإصابة كل من، نور الشربيني وأمينة عرفي، وجاء ترتيب مجموعات البطولة بعد التعديل الأخير كالتالي:

مجموعتي الرجال:

ـ المجموعة A: مصطفى عسل ـ الويلزي جويل ميكين ـ الإنجليزي مروان الشوربجي ـ يوسف سليمان.

ـ المجموعة B: كريم عبد الجواد ـ الإنجليزي محمد الشوربجي ـ النيوزيلندي بول كول ـ البيروفي دييجو إلياس.

مجموعتي السيدات:

ـ المجموعة A: نوران جوهر ـ البلجيكية تيني جليس ـ الأمريكية أماندا صبحي ـ الإنجليزية جورجينا كيندي.

ـ المجموعة B: فيروز أبو الخير ـ الأمريكية أوليفيا ويفر ـ اليابانية ساتومي واتنبي ـ الماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام.