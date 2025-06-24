شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية يستعد لإجراء جراحة "الفتاق" لاستغلال إجازة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مروان عطية نجم خط وسط النادى الأهلي لإجراء جراحة الفتاق وذلك خلال فترة الراحة التى حصل عليها المارد الاحمر بعد انتهاء مشاركته فى كأس العالم للأندية.

وسبق وأكد الأهلي أن مروان عطية، يُعاني من آلام مستمرة خلال الفترة الماضية، والتي تستدعي خضوعه لجراحة الفتاق، وذلك في نهاية الموسم الماضي.

وكان الطبيب المشرف على جراحة اللاعب، قد اتفق مع مروان عطية والنادي الأهلي، على تأجيل العملية إلى وقت لاحق بسبب أهمية اللاعب داخل صفوف الأهلي، خلال الفترة الحالية

وشارك مروان عطية فى تشكيل الاهلى الاساسى فى مباراتى إنتر ميامى الامريكى وبالميراس البرازيلى وظهر بشكل متميز قبل أن يغيب عن لقاء بورتو البرتغالى بسبب الايقاف.

وفي حالة خضوع مروان عطية لعملية الفتاق، فإنه من المقرر أن يغيب عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل، ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

من المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء في فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدوري، بسبب الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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انتهت مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد نهاية مباراته ضد بورتو البرتغالي بالتعادل الإيجابي 4-4.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.

وتعرض الأهلي للخسارة أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس الماضي، بثنائية دون رد ، واستقبلت شباك الأهلي 6 أهداف بواقع رباعية من بورتو وثنائية من بالميراس.

في المقابل، سجل الأهلي 4 أهداف جميعها في شباك بورتو، بعدما صام ضد إنتر ميامي وبالميراس ، كذلك، شهدت البطولة، فشل الأهلي في فك عقدته أمام الفرق الأوروبية.

وعلى مدار 10 مشاركات في كأس العالم للأندية، بحساب النسخة الحالية، لم يستطع الأهلي تحقيق أي فوز أمام الفرق الأوروبية.

ورغم ذلك، فإن الأهلي أصبح أول فريق يسجل 4 أهداف في مرمى فريق أوروبي على مدار تاريخ البطولة.