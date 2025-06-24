شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتلقى عرضا لمواجهة الكويت وديا استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه، عرضا لمواجهة الكويت وديا خلال شهر يوليو المقبل فى إطار استعدادات الفراعنة الصغار لخوض بطولة كأس العالم فى تشيلى نوفمبر المقبل.

ويقيم منتخب الكويت للشباب معسكرا مغلقا فى القاهرة خلال يوليو المقبل، ويرغب فى مواجهة الفراعنة وديا مرتين ووافق أسامة نبيه على العرض وينتظر قرار مجلس ادارة اتحاد الكرة.

ووقع المنتخب الوطني للشباب في المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا، والتي تقام في تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر.

وأسفرت القرعة التي أقيمت في وقت سابق وقوع شباب الفراعنة مواليد 2005 في المجموعة الأولى رفقة البلد المستضيف تشيلي، نيوزيلندا واليابان.

على صعيد متصل، سلّم أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، خطة إعداد الفريق للجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات المكثفة للمشاركة المرتقبة في بطولة كأس العالم للشباب التي تستضيفها تشيلي.

وتتضمن الخطة التفصيلية كافة الجوانب المتعلقة بالبرنامج التدريبي والمعسكرات الداخلية والخارجية المزمع إقامتها، بالإضافة إلى المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب لرفع مستوى جاهزية اللاعبين وتجربة العديد من الخطط التكتيكية.

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من المتوقع أن تقوم اللجنة الفنية بمناقشة الخطة المقدمة من نبيه واعتمادها في أقرب وقت ممكن لضمان البدء الفوري في تنفيذها، بما يضمن إعدادًا مثاليًا لشباب الفراعنة قبل التوجه إلى تشيلي لتمثيل الكرة المصرية في هذا المحفل العالمي الكبير.