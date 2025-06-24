الامارات | الوحدة مستعد لدفع 1.5 مليون دولار لضم الأرجنتيني ريفيرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن نادي الوحدة دخل في مفاوضات مع نادي بانفيلد لضم اللاعب جيرونيمو ريفيرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدة أن الصفقة في مراحلها النهائية بين الناديين.

وأوضحت صحيفة «دياريو كونربانو» أن نادي الوحدة أبدى استعداده لدفع 1.5 مليون دولار نظير التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 21 عاماً.

وأضافت: «العرض يتضمن أحقية حصول نادي بانفيلد على 50% من قيمة بيع اللاعب الشاب في المستقبل».

وتابعت: «إدارة النادي الأرجنتيني تميل إلى الموافقة على العرض، وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات المادية التي يرتبط بها في الفترة المقبلة، رغم أن ريفيرا من أحد أبرز النجوم الذي يراهن عليهم النادي».

وأردفت: «شارك ريفيرا لأول مرة مع بانفيلد في 3 يونيو 2023، في مباراة خسرها فريقه بهدفين دون رد أمام راسينغ كلوب في أفيلانيدا، في الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدرجة الأولى، بينما سجّل هدفه الأول ضد إنستيتو في قرطبة في كأس الدوري 2023، أما هدفه الأخير أحرزه في مباراة «الديربي» ضد لانوس، في الجولة الرابعة عشرة من بطولة أبيرتورا 2025».

وواصلت: «سيضطر المدرب بيدرو تروجليو إلى إعادة هيكلة هجومه استعدادًا لبطولة الكلاوسورا القادمة، فبالإضافة إلى احتمال رحيل ريفيرا، تم تأكيد فسخ عقد داميان دياز أخيراً، إذ أنهى اللاعب عقده بالتراضي لأسباب شخصية».

وأكملت: «مع وصول صفقة انتقال ريفيرا إلى مراحل متقدمة، سيقرر الجهاز الإداري والمدرب ما إذا كان سيتم أخذ المهاجم في الاعتبار لمباراة الفريق ضد تيغري غداً في دور الـ 32 من كأس الأرجنتين».