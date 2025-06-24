شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الأمريكى يحدد مصير وسام أبو على مع الأهلى بعد "هاتريك المونديال" والان مع تفاصيل الخبر

يحسم نادي ريد بولز الأمريكى مصير الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي من الاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد من عدمه بعد انتهاء رحلة المارد الاحمر فى منافسات كأس العالم للأندية.

ويترقب الأهلى وصول عرض رسمي من نادي ريد بولز للتعاقد مع وسام أبو على عقب إنتهاء بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا، وبات المهاجم الفلسطيني هدفاً لأكثر من نادي خارجي من الخليج وأوربا لكن الأكثر جدية من الدوري الأمريكي الذي أبدى أكثر من نادي فيه رغبته في ضم مهاجم الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في الأهلي ، أن وسام أبو علي لا يمانع في الرحيل من الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بعدما قضي موسم ونصف الموسم في القلعة الحمراء ، موضحاً أن اللاعب يمتلك عرضاً مُغرياً من الدوري الأمريكي سيحصل خلاله على 3 مليون دولار في الموسم الواحد كحد أدنى وهو ما يزيد كثيراً عن عقده في الأهلي الذي لا يتخطى 900 ألف دولار سنوياً.



وأوضح المصدر أن الأهلي تلقى إتصالات ودية من أحد الوسطاء الذين عرضوا إنتقال وسام أبو علي للدوري الأمريكي في الموسم المقبل، موضحاً أن النادي ينتظر وصول عرض رسمي للبت فيه ، مُشيراً إلى أن الأهلي يرغب في بقاء اللاعب بإعتباره أحد العناصر الأساسية للفريق لكن حال تلقيه عرضاً كبيراً ومُفيد للطرفين فلا مانع من الموافقة على رحيله.



واشار المصدر إلى أن الأهلي لا يقف في مستقبل أي لاعب لذا ننتظر وصول عرض رسمي من الدوري الأمريكي أو من أي نادً أخر للبت فيه ومناقشته تمهيداً لإتخاذ القرار المناسب للطرفين.

سطر الفلسطينى وسام أبو على اسمه بحروف من ذهب فى سجلات تاريخ كأس العالم للأندية، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" فى تعادل الأهلى

مع بورتو البرتغالى بنتيجة 4 –4، فى المباراة التى جمعتهما فجر الثلاثاء بملعب "ميتلايف"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

وسجل وسام أبو على ثانى "هاتريك" فى تاريخ كأس العالم للأندية بالشكل الجديد بعد جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ الذى سجل الهاتريك الأول فى البطولة بشباك أوكلاند سيتى النيوزيلندى ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات، والتى انتهت بفوز البايرن بنتيجة 10 – 0، كما أصبح وسام أبو على أول لاعب يسجل هاتريك مثاليا فى تاريخ المنافسات الدولية الرسمية بين القارات للأندية (1960 - 2025).

كما بات وسام أبو على أول لاعب عربى يسجل "هاتريك" فى كأس العالم للأندية بالشكل الجديد، بينما بات ثانى لاعب عربى يسجل "هاتريك" فى مباراة واحدة بكأس العالم للأندية بعد الليبى حمدو الهونى مع الترجى التونسى فى مرمى السد القطرى 2019، فى المباراة التى انتهت بفوز الترجى بنتيجة 6 – 2.

لم تتوقف أرقام وسام أبو على عند هذا الحد، حيث بات المهاجم الفلسطينى ثانى لاعب يسجل هاتريك أمام نادٍ أوروبى فى بطولة من تنظيم الفيفا، بعد هاتريك الأسطورة بيليه بقميص سانتوس أمام بنفيكا البرتغالي في عام 1962، كما بات رابع لاعب أجنبي يسجل للأهلي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية بعد كل من الأنجولي فلافيو والتونسي علي معلول والجنوب إفريقي بيرسي تاو.

ويعتبر أبو علي ثاني لاعب عربي يسجل في النسخة الحالية من مونديال الأندية، بعد الجزائري يوسف بلايلي الذي سجل هدف فوز الترجي الرياضي التونسي أمام لوس أنجلوس الأمريكي في المباراة التي انتهت بفوز الترجي بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات، وسادس لاعب يسجل ثلاثية في تاريخ كأس العالم للأندية منذ سنة 2000.

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انتهت مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد نهاية مباراته ضد بورتو البرتغالي بالتعادل الإيجابي 4-4.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.

وتعرض الأهلي للخسارة أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس الماضي، بثنائية دون رد ، واستقبلت شباك الأهلي 6 أهداف بواقع رباعية من بورتو وثنائية من بالميراس.

في المقابل، سجل الأهلي 4 أهداف جميعها في شباك بورتو، بعدما صام ضد إنتر ميامي وبالميراس ، كذلك، شهدت البطولة، فشل الأهلي في فك عقدته أمام الفرق الأوروبية.

وعلى مدار 10 مشاركات في كأس العالم للأندية، بحساب النسخة الحالية، لم يستطع الأهلي تحقيق أي فوز أمام الفرق الأوروبية.

ورغم ذلك، فإن الأهلي أصبح أول فريق يسجل 4 أهداف في مرمى فريق أوروبي على مدار تاريخ البطولة.