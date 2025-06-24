شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة لليوم السابع: لم نحصل علي نسبة من عقد زيزو مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن علاقة الوزارة بأزمة عقد زيزو مع النادى الأهلى، والخاصة بنسبة الـ 3% في العقد.

وقال محمد شاذلى المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الوزارة ليس لها علاقة بـ عقد زيزو مع النادى الأهلى، أو بنسبة اتحاد الكرة من قيمة العقد من عدمه، ولم يتم مخاطبة اتحاد الكرة عن عقد أى لاعب، أو نسبة فى قيمة العقود.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن وزارة الشباب والرياضة ليس لها علاقة بعقود اللاعبين بمختلف الأندية، سواء لاعب مصري أو أجنبى ، كما أن الوزارة غير مسئولة عن قيمة العقود ، أو التفاوض مع لاعبين أو نسبة اتحاد الكرة من العقود أيضا.

وطلب شاذلى عدم الزج بالوزارة في أى أزمات، وحال وجود أزمة الوزارة طرف فيها، فعلى من يرغب في معرفة الحقيقة فليتواصل مع الوزارة، خاصة وأنها لاتخفى سرا يخص الرياضة، و سط سعى للنهوض بالرياضة المصرية ممثلة في الأندية واللاعبين و الهيئات الرياضية المختلفة.

وكانت الساعات الماضية شهدت أنباء عن حصول وزارة الشباب و الرياضة على نسبة 2% من قيمة عقد زيزو مع الأهلى، والاستفسار من اتحاد الكرة عن قيمة العقد فى ظل قلة النسبة التى حصلت عليها الوزارة ، وفقا للانباء المتداولة، وهو ما نفته الوزارة ممثلة فى المتحدث الرسمى.