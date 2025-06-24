7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهد اليوم الثلاثاء، 24 - 6 - 2025، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الأهلى يودّع كأس العالم للأندية بعد تعادل مثير 4-4 أمام بورتو، وريبيرو يمنح نجوم الأهلى راحة 18 يوماً استعداداً للموسم الجديد.

الأهلى يودّع كأس العالم للأندية بعد تعادل مثير 4-4 أمام بورتو.. صور

دفع الأهلي فاتورة الأخطاء الدفاعية و"آفة" الفرص الضائعة وتعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي في مباراة مُثيرة جمعتهما فجر اليوم، الثلاثاء، على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي، في ختام دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بأمريكا.

ريبيرو يمنح نجوم الأهلى راحة 18 يوماً استعداداً للموسم الجديد

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

الزمالك يسعى لتسويق دونجا فى الصيف

كثف مسئولو نادى الزمالك محاولاتهم لتسويق نبيل عماد دونجا لاعب الفريق للرحيل عن الفريق، سواء بيع أو إعارة، فى الوقت الذى يقوم فيه اللاعب بتسويق نفسه بالفعل عن طريق وكيل لاعبين.

منتخب مصر الثانى يدرس خوض وديتين فى المعسكر الأول

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الثانى، بقيادة حلمى طولان ، خوض مباراتين وديتين في المعسكر الأول للمنتخب والذى ينطلق في شهر سبتمبر المقبل.

جون إدوارد يغربل الصفقات المطلوبة فى الزمالك

اقترب جون ادوارد المدير الرياضى لنادى الزمالك من غربلة الأسماء المقرر رحيلهم عن الفريق خلال الصيف الجارى، بتسويقهم للخروج للإعارة، وكذلك قائمة الأسماء النهائية المقرر انضمامها لصفوف الأبيض الفترة الجارية من بين القائمة المعروضة على النادى أو التى سبق وتم الدخول فى مفاوضات معهم الأيام الماضية على المستوى المحلى أو الأجانب.

585 مليون جنيه قيمة أرباح الأهلى من المشاركة فى كأس العالم للأندية

انتعشت خزينة النادى الأهلى بمبلغ 585 مليون جنيه مصرى نظير مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية 2025 رغم خروجه من دور المجموعات.

طائرة الاهلى تغادر أمريكا 6 مساءاً بتوقيت القاهرة وترانزيت بدبى 4 ساعات