شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن عن الجهاز المعاون للتونسي نبيل الكوكي والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسؤولو النادي المصري، وصول التونسي نبيل الكوكي مساء اليوم الثلاثاء إلى بورسعيد، وذلك لإتمام الاتفاق بين الطرفين بعد تعيينه مديراً فنياً للفريق البورسعيدي خلفاً لميمي عبد الرازق.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجهاز المعاون للكوكي وكافة تفاصيل التعاقد عقب وصوله إلى بورسعيد وذلك استعدادًا لبدء فترة الإعداد نهاية الأسبوع الجاري.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي نبيل الكوكي لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي وذلك اعتبارًا من بداية الموسم الكروي الجديد 2026/2025.

جدير بالذكر أن الكوكي والبالغ من العمر 55 عامًا سبق له قيادة العديد من الأندية داخل وخارج تونس ، حيث تولى مهام الإدارة الفنية لأندية الصفاقسي والأفريقي والملعب التونسي والبنزرتي وقوافل قفصة بتونس وكذلك أندية وفاق سطيف وأهلي برج بوعريرج وشباب بلوزداد الذي نجح في قيادته للفوز بالدوري الجزائري موسم 2023/2022 ، كما قاد أيضا أندية الهلال السوداني والاتحاد الليبي والمحرق البحريني والرمثا والفيصلي الأردنيين.