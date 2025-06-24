شكرا لقرائتكم خبر عن نادر السيد : زيزو أفضل لاعب أهلاوي في كأس العالم للاندية والان مع تفاصيل الخبر

أكد نادر السيد لاعب الزمالك السابق ، أن أحمد سيد زيزو لاعب الأهلى قدم مباريات قوية مع الأحمرفي كأس العالم للاندية.

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: زيزو أكثر ما لفت انتباهي في لاعبي الأهلي في كأس العالم للاندية وهو الأفضل بين لاعبي الأهلي في المونديال

وأضاف: رغم ما حدث الفترة الماضية مع زيزو وقصة انتقاله للأهلي وغيابه عن الملاعب، ولكن هو الاكثر ثباتا في المستوى في لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية ويركز جيدا داخل الملعب.

وقال السيد أن مشاركة الأهلي في مونديال الأندية شئ مشرف للكرة المصرية وهذه المباريات تزيد من الترابط القوي بين الجمهور الأهلاوي والزملكاوي سويا.، مضيفا أن الفريق كان يناطح انتر ميامي وبالميراس وبورتو، والمجموعة كانت قوية، وتعجب كيف فريق يتواجد به ميسي ويصفه البعض انه فريق ضعيف.

وواصل: فرقة الميراس كانت محظوظة بالفوز على الاهلي من فرصتين، ونتيجة المباراة لا تدل على سير المباراة، وشخصية الفريق تظهر على شخصية اللاعبين، واتعجب من انتقاد الجمهور للشناوي، بورتو من اقوى فرق العالم واستقبل مرماه 4 اهداف وحارس المرمى ليس سوبر مان، والشناوي ليس سببا في تعادل بورتو