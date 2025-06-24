شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقر على بقاء ديانج فى الموسم الجديد.. ويغلق قائمة الخماسى الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الاسبانى خوسيه ريبيرو على إستمرار المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق بالموسم الجديد بعد ظهوره بشكل متميز خلال مباراة بورتو البرتغالى الاخيرة فى كأس العالم للأندية.

وشارك المالي أليو ديانج بعد إصابة حمدى فتحى فى مباراة بورتو بالشوط الاول، ليسجل مشاركته الأولى بالبطولة، وظهوره الأول بقميص الأهلي منذ خروجه معارا إلى الخلود السعودي في صيف 2024.

وتراجع جهاز الاهلى عن فكرة التعاقد مع لاعب أجنبى بديل لديانج والترحيب بمناقشة العروض التى وصلته وذلك للاستفادة من جهود اللاعب المالى فى حصد الالقاب للمارد الاحمر فى الموسم الجديد.

وتضم قائمة اللاعبين الأجانب في الأهلي حالياً 5 لاعبين هم، الثنائى المغربي أشرف بن شرقي وأشرف داري، والسلوفيني نيتس جراديشار، والوافد الجديد التونسي محمد علي بن رمضان والمالي أليو ديانج العائد للنادي مؤخراً بعد انتهاء إعارته للخلود السعودي.

فيما رحل التونسي علي معلول بعد انتهاء عقده ووجه له الأهلي الشكر مؤخراً على مشواره مع الفريق، ومازال المغربي رضا سليم خارج قائمة الأهلي بعدما تم استبعاده منها في يناير الماضي بسبب الإصابة، كما أن التونسي محمد الضاوي كريستو المُعار لنادي الصفاقسي لن يعود للأهلي وستجدد إعارته أو سيتم بيعه نهائياً.

وانتهت إعارة يحيى عطية الله بعد نهاية مشاركة الاهلى فى كأس العالم للأندية، بعدما رفض النادى الاحم شراءه نهائياً من نادي سوتشي الروسي، ليتبقي 5 أجانب مع الفريق، هم بن شرقي وداري وبن رمضان وجراديشار وديانج.

لمزيد من أخبار كأس العالم للأندية اضغط هنا..

انتهت مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد نهاية مباراته ضد بورتو البرتغالي بالتعادل الإيجابي 4-4.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.

وتعرض الأهلي للخسارة أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس الماضي، بثنائية دون رد ، واستقبلت شباك الأهلي 6 أهداف بواقع رباعية من بورتو وثنائية من بالميراس.

في المقابل، سجل الأهلي 4 أهداف جميعها في شباك بورتو، بعدما صام ضد إنتر ميامي وبالميراس ، كذلك، شهدت البطولة، فشل الأهلي في فك عقدته أمام الفرق الأوروبية.

وعلى مدار 10 مشاركات في كأس العالم للأندية، بحساب النسخة الحالية، لم يستطع الأهلي تحقيق أي فوز أمام الفرق الأوروبية.

ورغم ذلك، فإن الأهلي أصبح أول فريق يسجل 4 أهداف في مرمى فريق أوروبي على مدار تاريخ البطولة.