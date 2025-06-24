شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن تعيين باسكوال مديرا فنيا لمنتخب اليد رسميا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن التعاقد مع المدرب الإسباني خافيير باسكوال، أحد أبرز الأسماء في عالم كرة اليد لتولى قيادة منتخب مصر الأول للرجال.

سيبدأ باسكوال مهمته مع الفراعنة بعقد يمتد حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، في خطوة تعكس رؤية الاتحاد نحو مستقبل قوي وطموح لكرة اليد المصرية وفقا للصفحة الرسمية للاتحاد عبر " فيس بوك " .

ومن المقرر أن يصل خافيير الثامنة مساء اليوم ، الثلاثاء، إلى القاهرة، بعدما أنهي اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، اتفاقه معه لتدريب منتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة.

ويعقد مؤتمر صحفي باستاد القاهرة غدا الأربعاء، لتقديم المدرب الجديد للإعلام في السادسة مساءً بمركز المؤتمرات الصحفية بمجمع صالات باستاد القاهرة.



اتحاد اليد