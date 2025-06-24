شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد مؤتمر مدرب منتخب اليد الجديد ليقام في التاسعة صباحا غدا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن تقديم موعد المؤتمر الصحفي للإعلان عن التعاقد مع المدرب الإسباني خافيير باسكوال، أحد أبرز الأسماء في عالم كرة اليد لتولى قيادة منتخب مصر الأول للرجال ليقام في التاسعة صباح الغد بدلا من السادسة مساءا .

سيبدأ باسكوال مهمته مع الفراعنة بعقد يمتد حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، في خطوة تعكس رؤية الاتحاد نحو مستقبل قوي وطموح لكرة اليد المصرية وفقا للصفحة الرسمية للاتحاد عبر " فيس بوك " .

ومن المقرر أن يصل خافيير الثامنة مساء اليوم ، الثلاثاء، إلى القاهرة، بعدما أنهي اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، اتفاقه معه لتدريب منتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة.