شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يترقب قرار كاف بشأن ملعب مباراته أمام بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن ملعب مباراة المنتخب مع بوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم 2026 والمقرر لها سبتمبر المقبل.

وتواصل مسئولو اتحاد الكرة ومنتخب مصر الأول، مؤخرا مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لتحديد ملعب مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم وينتظر مجلس الجبلاية رد الكاف.

وأبلغ كاف مسئولى اتحاد الكرة أن هناك معاينة ستتم لملعب بوركينا فاسو، وسيتم بعدها تحديد الموقف سواء بإقامة المباراة فى العاصمة واجادوجو أو بنقل المباراة خارج بوركينا فاسو فى حالة عدم اعتماد أحد ملاعب البوركينية.

ويلتقى منتخب مصر فى شهر سبتمبر المقبل نظيره الإثيوبى فى القاهرة، قبل أن يخرج لمواجهة بوركينا فاسو "المنافس الأول فى المجموعة" خارج الديار، وحال الفوز فى المباراتين سيحسم المنتخب تأهله رسميا لكأس العالم 2026.

ويتصدر المنتخب الوطنى مجموعته برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو، والذي يأتي في المركز الثاني برصيد 11 نقاط ومن بعده منتخب سيراليون برصيد 8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط وغينيا بيساو فى المركز الخامس بنفس الرصيد، ويتذيل جيبوتى ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.