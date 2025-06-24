شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر مفاوضات عبد الرحيم دغموم مع المصري تقرب الجزائري من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية تعثراً في مفاوضات المصري مع الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب الفريق، لتجديد تعاقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي حيث أصبح اللاعب حراً في الانتقال لأي ناد مجاناً.

وبات اللاعب الجزائري قريباً من من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في صفقة انتقال حر، وكان مصدر مسؤول بالمصري، كشف لـ ”الخليج 365” في وقت سابق، أن اللاعب طلب رفع قيمة عقده مع المصري مرة أخرى رغم الاتفاق قبل سفره إلى الجزائر على التجديد لموسم واحد على الأقل.

ويتواجد عبد الرحيم دغموم حالياً في الجزائر، حيث سافر اللاعب إلى بلاده بعد انتهاء الموسم لقضاء الإجازة، فيما كان من المقرر عودته بعد انتهاء الاجازة للتوقيع على عقد جديد مع المصري.

يصل، مساء اليوم الثلاثاء، التونسى نبيل الكوكى، المدير الفنى الجديد للنادى المصرى، إلى القاهرة، استعداداً لتولى المسئولية الفنية للفريق البورسعيدى.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي نبيل الكوكي لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي، وذلك اعتبارًا من بداية الموسم الكروي الجديد 2026/2025.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجهاز المعاون للكوكي وكل تفاصيل التعاقد عقب وصوله إلى بورسعيد مساء اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادًا لبدء فترة الإعداد نهاية الأسبوع الجاري.

جدير بالذكر أن الكوكي والبالغ من العمر 55 عامًا سبق له قيادة العديد من الأندية داخل وخارج تونس، حيث تولى مهام الإدارة الفنية لأندية الصفاقسي والأفريقي والملعب التونسي والبنزرتي وقوافل قفصة بتونس وكذلك أندية وفاق سطيف وأهلي برج بوعريرج وشباب بلوزداد الذي نجح في قيادته للفوز بالدوري الجزائري موسم 2023/2022، كما قاد أيضا أندية الهلال السوداني والاتحاد الليبي والمحرق البحريني والرمثا والفيصلي الأردنيين.