شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حقق الأهلي في المشاركة الـ 11 بكأس العالم للأندية؟ والان مع تفاصيل الخبر

ودع النادي الأهلي كأس العالم للأندية بعدما حصد نقطتين في البطولة من تعادل أمام إنتر ميامي وبورتو وخسارة من بالميراس البرازيلي، وودع معه بورتو فيما تأهل بالميراس وإنتر ميامي عن هذه المجموعة لدور الـ16.

ودفع الأهلي فاتورة الأخطاء الدفاعية و"آفة" الفرص الضائعة وتعادل 4-4 مع بورتو البرتغالي في مباراة مُثيرة جمعتهما فجر اليوم، الثلاثاء، على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي، في ختام دور المجموعات لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بأمريكا.