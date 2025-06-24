شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُنهى ملف تجديد عبد الله السعيد بعد إجازة الساحل والان مع تفاصيل الخبر

يٌنهى نادى الزمالك ملف تجديد عقد عبد الله السعيد لاعب الفريق، و الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم، بعد عودة اللاعب من الإجازة التى حصل عليها اللاعبين ، حيث توجه الأجانب إلى بلادهم، بينما المصريين كلٌ حسب وجهته.

وسافر عبد الله السعيد خلال الأيام الماضية إلى ألمانيا في رحلة علاجية ، وعاد منها إلى الساحل لقضاء إجازته ، والتي يقضيها مع عدد من اللاعبين على رأسهم محمد صلاح لاعب المنتخب المحترف في ليفربول، وأحمد حجازى المحترف بصفوف نيوم السعودى.

ويراهن الزمالك فى إنهاء ملف تجديد عقد عبد الله السعيد فى ظل العلاقة الطيبة التى تجمع اللاعب مع جون إدوارد المدير الرياضى للفريق منذ كان لاعبا فى صفوف بيراميدز.

وكانت المفاوضات بين الزمالك وعبد الله السعيد قبل تولى جون إدوارد توقفت عند موافق اللاعب على التجديد موسم، دون الوصول إلى اتفاق بشأن المقابل المادى.