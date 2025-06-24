شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى أقل لاعبى الأهلي تقييما في مباراة بورتو بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

حصل محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، على أقل تقييم طبقاً لموقع الاحصائيات " 365 سكور"، بعدما استقبل 4 أهداف خلال مباراة فريقه أمام بورتو البرتغالي، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصل محمد الشناوي على تقييم 5.1 درجة، فيما حصل وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر على أعلى تقييم بـ 9.5 درجة بعدما سجل هاتريك في شباك الفريق البرتغالي.

وجاءت تقييمات لاعبي الأهلي كالتالي:

ـ محمد الشناوي: 5.1

ـ محمد هاني: 6.8

ـ أشرف داري: 6

ـ أحمد رمضان بيكهام: 5.9

ـ أحمد نبيل كوكا: 5.9

ـ حمدي فتحي: 7.1

ـ محمد علي بن رمضان: 8

ـ أحمد سيد زيزو: 8.4

ـ تريزيجية: 7.4

ـ حسين الشحات: 6.3

ـ وسام أبو علي: 9.5



الاهلي

البدلاء:

ـ عمر كمال عبد الواحد: 6.6

ـ أشرف بن شرقي: 6.5

ـ نيجيك جراديشار: 7.6

ـ أليو ديانج: 7.2

وودع الأهلى كأس العالم للأندية بعدما حصد نقطتين فى البطولة من تعادل أمام إنتر ميامى وبورتو وخسارة من بالميراس البرازيلى، وودع معه بورتو فيما تأهل بالميراس وإنتر ميامى عن هذه المجموعة لدور الـ16.

وانتعشت خزينة النادى الأهلى بمبلغ 585 مليون جنيه مصرى نظير مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية 2025 رغم خروجه من دور المجموعات.

وحصد الأهلى 9.55 مليون دولار نظير المشاركة فى كأس العالم للأندية، وتمكن من الحصول على 2 مليون دولار نظير التعادل مع إنتر ميامى وبورتو البرتغالى بواقع مليون دولار فى كل مباراة ليكون إجمالى قيمة مكافأة المشاركة فى كأس العالم للأندية 11.55 مليون دولار من فيفا، ما يعادل 585 مليون جنيه مصرى.