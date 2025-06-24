شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصل على توقيع أحمد عيد لاعب المصري تمهيداً لضمه والان مع تفاصيل الخبر

حصل النادي الأهلي على توقيع أحمد عيد ظهير أيمن النادي المصري، وذلك تمهيداً لضمه إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لدعم صفوف الفريق استعداداً للموسم المقبل.

وينتهي عقد أحمد عيد مع المصري بنهاية الموسم المقبل وبالتحديد في 30 يونيو 2026، وشارك أحمد عيد مع المصري في 30 مباراة صنع خلالها هدفين، كما انضم إلى صفوف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

من ناحية أخرى، أتم مجلس إدارة النادي المصري، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي نبيل الكوكي لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي، وذلك اعتبارًا من بداية الموسم الكروي الجديد 2026/2025.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجهاز المعاون للكوكي وكافة تفاصيل التعاقد عقب وصوله إلى بورسعيد مساء اليوم الثلاثاء، وذلك استعدادًا لبدء فترة الإعداد نهاية الأسبوع الجاري.

جدير بالذكر أن الكوكي والبالغ من العمر 55 عامًا سبق له قيادة العديد من الأندية داخل وخارج تونس، حيث تولى مهام الإدارة الفنية لأندية الصفاقسي والأفريقي والملعب التونسي والبنزرتي وقوافل قفصة بتونس، وكذلك أندية وفاق سطيف وأهلي برج بوعريرج وشباب بلوزداد الذي نجح في قيادته للفوز بالدوري الجزائري موسم 2023/2022، كما قاد أيضا أندية الهلال السوداني والاتحاد الليبي والمحرق البحريني والرمثا والفيصلي الأردنيين.