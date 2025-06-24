شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتمسك الجزيرى بالاستمرار فى الزمالك؟.. مصدر يكشف والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من التونسى سيف الجزيرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك سبب تمسك اللاعب بالاستمرار مع الفريق ورفض الخروج للإعارة في الصيف.

وقال المصدر لـ الخليج 365 إن الجزيرى عقده مستمر مع الزمالك موسمين قادمين، ويسعى أن يكون الهداف الأجنبي التاريخى للزمالك، بعد أن وصل إلى الهدف رقم 44 مع الفريق متخطيا رقم بن شرقى لاعب الفريق السابق، الذى سجل مع الأبيض 43 هدفا.

وأضاف المصدر أن الجزيرى يسعى لتسجيل المزيد من الأهداف في الموسم الجديد مع الفريق، خاصة أنه حال تسجيل 4 أهداف أخرى مع الزمالك سيكسر رقم اليمنى على محسن لاعب الفريق السابق و الذى سجل 47 هدف خلال مشواره مع الأبيض.

ويتربع اليمنى على محسن على عرش قائمة هدافي الزمالك الأجانب برصيد 47 هدفًا، ويأتي في المركز الثاني سيف الجزيرى 44 هدفا، وفى المركز الثالث المغربي أشرف بن شرقي برصيد 43 هدفًا، المركز الرابع السودانى عمر النور برصيد 35 هدفًا.