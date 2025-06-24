شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وصول بعثة الأهلى للقاهرة من أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

تصل بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى للقاهرة فى الرابعة عصر غد الأربعاء قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة طيران تستغرق 22 ساعة بعد انتهاء مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية.

تغادر بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى الولايات المتحدة الأمريكية فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية على أن تهبط الطائرة ترانزيت فى دبى لمدة 4 ساعات، ثم تواصل طريق العودة للقاهرة.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى تقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر حصول اللاعبين على راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات والبدء فى فترة الإعداد، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أن الفريق لم يحصل على الراحة عقب نهاية بطولة الدورى، بسبب الاستعداد للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

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انتهت مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد نهاية مباراته ضد بورتو البرتغالي بالتعادل الإيجابي 4-4.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.

وتعرض الأهلي للخسارة أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس الماضي، بثنائية دون رد ، واستقبلت شباك الأهلي 6 أهداف بواقع رباعية من بورتو وثنائية من بالميراس.

في المقابل سجل الأهلي 4 أهداف جميعها في شباك بورتو، بعدما صام ضد إنتر ميامي وبالميراس، كذلك شهدت البطولة فشل الأهلي في فك عقدته أمام الفرق الأوروبية.

وعلى مدار 10 مشاركات في كأس العالم للأندية، بحساب النسخة الحالية، لم يستطع الأهلي تحقيق أي فوز أمام الفرق الأوروبية.

ورغم ذلك فإن الأهلي أصبح أول فريق يسجل 4 أهداف في مرمى فريق أوروبي على مدار تاريخ البطولة.