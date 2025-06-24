شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تُطلق بطولة "كأس الاتحاد" للاعبى الدورى الممتاز مواليد 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة بطولة كأس الاتحاد للاعبين مواليد 2005 بأندية الدورى الممتاز بداية من أغسطس المقبل، بنظام المجموعات وبدون مشاركة لاعبى منتخب مصر لهذه السن على أن تنطلق مسابقة دورى الرديف عقب مشاركة منتخب الشباب مواليد 2005 فى كأس العالم فى تشيلى نوفمبر المقبل.

وفتح الاتحاد المصرى لكرة القدم باب القيد الصيفى للاعبين لمختلف الأندية 11 يونيو الجارى، حيث تُعد هذه الخطوة إيذانًا ببدء فترة الانتقالات الصيفية التى تترقبها الأندية لتدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد 2025/2026.

وأعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم عن اللوائح الجديدة الخاصة بقوائم قيد اللاعبين للموسم الكروى المقبل، وجاءت هذه التعديلات لتشمل مختلف الفئات العمرية، من الفريق الأول حتى البراعم، مع التركيز على إتاحة فرص أكبر للمشاركة.

ووفقًا للوائح الجديدة، سيُسمح للأندية بقيد 35 لاعبًا فى قائمة الفريق الأول لجميع الأقسام (الدورى الممتاز والأقسام الأدنى)، حيث يهدف هذا القرار إلى منح الأندية مرونة أكبر فى اختيار لاعبيها، وتوفير البدائل الكافية لمواجهة تحديات الموسم الطويل.

ولتعزيز دور اللاعبين الشباب وتوفير منصة لتطويرهم، سيتضمن الموسم المقبل دوريًا للفريق الثانى (الرديف)، حيث يُسمح بقيد 25 لاعبًا من مواليد 1 يناير 2005 وما بعدها.