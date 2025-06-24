شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد يتصدر مجموعته بالدور الرئيسى قبل مواجهة ألمانيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، نظيره الألمانى فى ثانى مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجاري فى بولندا، العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.

ويتصدر منتخب اليد مجموعته في الدور الرئيسي برصيد 4 نقاط يليه منتخب ألمانيا برصيد 3 نقاط ثم إسبانيا بتقطة وحيدة و أخيراً سويسرا بدون نقاط .

واستطاع منتخب شباب كرة اليد حسم التأهل إلي دور الثمانية في ظل الفوز علي سويسرا أمس وتعادل إسبانيا مع ألمانيا.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.