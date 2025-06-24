شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وألمانيا فى بطولة العالم ببولندا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، ثانى مواجهات الدور الرئيسى ببطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجارى فى بولندا، أمام ألمانيا، مساء اليوم الثلاثاء.

موعد مباراة مصر وألمانيا

تقام مباراة مصر وألمانيا في تمام التاسعة بتوقيت بولندا العاشرة بتوقيت القاهرة، حيث تنقل عبر شاشة أون سبورت.

واستطاع منتخب شباب كرة اليد حسم التأهل إلى دور الثمانية فى ظل الفوز على سويسرا أمس وتعادل إسبانيا مع المانيا.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.