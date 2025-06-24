شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يعتذر لجماهير الأهلى: حقكم علينا دى مش النهاية اللى جاى أحسن والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمد الشناوى كابتن النادى الأهلى على تقديم اعتذار لجماهير ناديه بعد الخروج المبكر من منافسات كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى أمريكا.

وكتب الشناوى عبر حسابه على إنستجرام: "بنعتذر… إحنا كان نفسنا نفرحكم النهاردة ونكسب، ومن قلوبنا بنقولكم: حقكم علينا.. لجمهور الأهلي اللي دايمًا في ضهرنا، في كل لحظة، في كل مباراة… العلاقة بينّا عمرها ما كانت مجرد كورة… دي روح واحدة، قلب واحد، هدف واحد.. الوعد اللي بنقطعه قدامكم: دي مش النهاية، دي بداية عهد جديد.. وبإذن الله اللي جاي هيكون أحسن.. هنقاتل عشان نفرحكم… عشان يفضل نسر الأهلي عالي… عشانكم".

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انتهت مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد نهاية مباراته ضد بورتو البرتغالي بالتعادل الإيجابي 4-4.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.

وتعرض الأهلي للخسارة أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس الماضي، بثنائية دون رد، واستقبلت شباك الأهلي 6 أهداف بواقع رباعية من بورتو وثنائية من بالميراس.

في المقابل سجل الأهلي 4 أهداف جميعها في شباك بورتو، بعدما صام ضد إنتر ميامي وبالميراس ، كذلك، شهدت البطولة، فشل الأهلي في فك عقدته أمام الفرق الأوروبية.

وعلى مدار 10 مشاركات في كأس العالم للأندية، بحساب النسخة الحالية، لم يستطع الأهلي تحقيق أي فوز أمام الفرق الأوروبية.

ورغم ذلك، فإن الأهلي أصبح أول فريق يسجل 4 أهداف في مرمى فريق أوروبي على مدار تاريخ البطولة.