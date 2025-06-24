أن بي أيه: ليبرون جيمس سعيد بتمرينه الأول منذ الإصابة

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : تمرن نجم لوس أنجليس ليكرز ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس للمرة الأولى منذ تعرضه لإصابة في الركبة قبل شهرين، مبديا سعادته باستعادته عافيته في مقاطع فيديو نشرها الإثنين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر ابن الأربعين عاما مقطع فيديو على إنستغرام من تدريباته في نيويورك، حيث بدا أنه وضع خلفه الالتواء الذي تعرض له في أربطة الركبة اليسرى خلال خسارة فريقه في نيسان/أبريل في المباراة الخامسة من سلسلة المواجهة مع مينيسوتا تمبروولفز في الدور الأول من الـ"بلاي أوف".

وكتب جيمس الذي يستعد لخوض موسمه الثالث والعشرين في الدوري "شعرت بالسعادة للعودة إلى الملاعب اليوم لأول مرة منذ إصابتي في الرباط الجانبي الإنسي (قبل حوالي 8 أسابيع)"، مضيفا "لقد بذلت جهدا كبيرا في برنامج إعادة التأهيل والتدريب لاستعادة لياقتي".

وانتهى موسم ليكرز وجيمس عند الدور الأول من "بلاي أوف" المنطقة الغربية بخسارة السلسلة أمام تمبروولفز 1 4، وقد تعرض "الملك" للإصابة في أواخر الربع الأخير بعد التحام مع دونتي ديفينتشينتسو.

وترك جيمس باب التساؤلات مشرّعا بشأن مستقبله، مشددا بعد خسارة المباراة الخامسة أمام تمبروولفز على انه لا يملك حاليا أي إجابة.

وبلغت معدلات جيمس 24.4 نقطة و7.8 كرات مرتدة و8.2 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة في موسم شهد مجموعة جديدة من الإنجازات، من دون أن يتمكن من أن يضيف لقبا خامسا إلى سجله بعد اللقبين اللذين فاز بهما مع ميامي هيت في 2012 و2013، والتتويج مع فريق مسقط رأسه كليفلاند كافالييرز في 2016 وأخيرا مع ليكرز عام 2020.

عندما سُئل خلال مؤتمر صحافي عقب خسارة فريقه: كم سنة أخرى ستلعب؟ أجاب جيمس قائلا "ليس لديّ إجابة على هذا السؤال"، متعمدا الهروب بشأن مستقبله.

ووقع جيمس في تموز/يوليو الماضي عقدا جديدا لمدة عامين بقيمة تقدر بنحو 100 مليون دولار، مع خيار عدم تفعيل العام الثاني من العقد (52 مليون دولار).

وبعد شهرين على خيبة الخروج باكرا من الـ"بلاي أوف"، بدا جيمس لاعبا عازما على الاستعداد للمعسكر التحضيري للموسم الجديد في تشرين الأول/أكتوبر، لكنه لم يُعلق على خططه بالنسبة لاستمراره مع ليكرز من عدمه، مكتفيا بالتركيز على وضعه البدني بالقول "من الواضح أني لست في المكان الذي أريد الوصول إليه (من الناحية البدنية)، لكن هذه بداية جيدة. يا له من شعور رائع!".